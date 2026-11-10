River y el volante central para 2027: los tres futbolistas en carpeta
River busca un volante central para 2027 y en la lista están Guido Rodríguez, Santiago Longo y Exequiel Palacios; la idea es que llegue solo uno.
River ya empezó a armar el plantel de 2027, y el volante central aparece como uno de los puestos que la dirigencia quiere reforzar. Según trascendió en las últimas horas, hay tres nombres en carpeta: Guido Rodríguez, Santiago Longo y Exequiel Palacios. Dos de ellos son campeones del mundo con la Selección Argentina. La idea es que llegue uno solo.
El presidente Stéfano Di Carlo anticipó la semana pasada que el club hará correcciones puntuales: reforzará dos o tres puestos y priorizará la calidad sobre la cantidad. No dijo cuáles, pero el mediocampo central es la zona que más dolores de cabeza le dio al Millonario desde la primera salida de Enzo Pérez, a fines de 2023.
Aníbal Moreno arrastra hace tiempo una discopatía lumbar, y Fausto Vera está desgarrado. Además, este último se iría en diciembre: es difícil que el Millonario ejecute la opción de compra, fijada en 4 millones de dólares. Antes de pensar en el mercado, al equipo todavía le queda el Torneo Clausura. Es la última chance de ganar un título en el año y de clasificarse a la Copa Libertadores.
Los tres volantes que sigue River
- Guido Rodríguez (31 años, Valencia): es el principal apuntado. Surgió en las inferiores de River y debutó en 2014 con Marcelo Gallardo, pero jugó apenas 18 partidos antes de irse a préstamo a Defensa y Justicia. Después pasó por Tijuana, América, Betis, West Ham y, desde enero, Valencia, que pelea el descenso en La Liga. En Núñez creen que pueden tentarlo para volver tras nueve años y medio en el exterior.
- Santiago Longo (28 años, Belgrano): River lo sigue desde hace varios mercados. Es un “5” clásico, con voz de mando, y fue clave en el Belgrano campeón del Apertura 2026. Tiene contrato en Córdoba hasta 2027.
- Exequiel Palacios (28 años, Ipswich Town): es el sueño más difícil. El volante dijo hace poco que le “gustaría volver bien y disfrutar” en River. Pero vive un buen presente en la Premier League y el Ipswich pagó más de 20 millones de euros por él, así que su regreso en 2027 luce muy complejo.
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El club espera el cierre del Clausura para definir los movimientos. Con Vera casi afuera y Moreno sin continuidad física, la llegada de un 5 aparece como la prioridad del próximo mercado de pases.
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