Agustín Rossi no le cerró la puerta a atajar en River: "Yo nunca..."

Luego, el Pollo Vignolo le retrucó con otra pregunta, consultándole al futbolista que es muy querido por los hinchas del Xeneize si atajaría en River: "Es difícil. Hoy quizás te digo que no por todo lo que fue el cariño y mi paso por Boca. De acá a un futuro uno nunca sabe, pero hoy mi respuesta sería que no", sorprendió el guardameta.

Más allá de la respuesta en la que le deja la puerta abierta en un futuro al Millonario, Rossi habló sobre su conflictiva salida de Boca: "No sé si fue la necesidad de un salto económico. Se había dado justo el viaje a Emiratos para jugar la final contra Racing (por la Supercopa Internacional). El día anterior me entero de que no iba a jugar y uno siempre viaja con las ganas de poder disputar una copa".

"En la conferencia Ibarra dijo que decidió eso porque quizás yo no iba a estar con la cabeza en Boca o lo que sea. Eso quizás molestó un poco porque no fue así. Si hubiera tenido otro problema en la cabeza hubiese sido desde el primer momento cuando salieron las palabras cruzadas entre mi representante, el presidente de Boca y el Consejo. Siempre mantuve la cabeza en Boca y en mi trabajo", continuó.