La Roca reapareció en el fútbol: podría tener un inesperado regreso a la cancha de River

la roca sanchez river

Además, destacó especialmente su vínculo con el entrenador más exitoso de la historia reciente del club: "Me dio la oportunidad de estar con su grupo, con su cuerpo técnico, y ser parte del club. La verdad que le estoy agradecido por haber confiado en mí".

Identificado profundamente con River, Moreno dejó en claro que no se imagina trabajando para el clásico rival. "Respeto mucho al club y tengo muy buena relación con la gente de seguridad de Boca, pero no. Soy hincha de River. Tengo tatuada la vieja Sívori alta en toda la pierna izquierda. También tengo las Copas Libertadores de 2015 y 2018", afirmó. Con un perfil bajo pero siempre presente en momentos clave, La Roca podría protagonizar un regreso particular, esta vez desde otro rol, pero en el mismo lugar donde supo convertirse en una cara familiar para los hinchas.