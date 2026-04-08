La Roca reapareció en el fútbol: podría tener un inesperado regreso a la cancha de River
El histórico exjefe de seguridad del Millonario volvió a trabajar en un partido internacional y su futuro podría cruzarlo otra vez con el club donde dejó huella.
El fútbol siempre guarda historias curiosas y reencuentros inesperados, y en esta ocasión el protagonista es Diego Moreno, más conocido como “La Roca”, quien durante años fue una figura inseparable del plantel de River. Su reciente aparición en el partido entre Barracas Central y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026 no pasó desapercibida y abrió la puerta a una posible vuelta a un escenario que conoce a la perfección: el estadio Monumental.
Moreno, que supo desempeñarse como jefe de seguridad del equipo millonario durante más de una década, estuvo presente acompañando a la delegación del conjunto brasileño en su visita a la Argentina. Sin embargo, su rol actual no está vinculado directamente con el club carioca, sino que forma parte de una empresa de seguridad privada que presta servicios a distintos equipos internacionales cuando viajan al país.
Este detalle es clave para entender por qué su nombre volvió a sonar con fuerza en el ambiente. La misma firma que lo contrató para este compromiso también podría hacerse cargo de la seguridad de otros clubes que deberán jugar en territorio argentino, como Botafogo y Blooming. En caso de concretarse este escenario, La Roca tendría la posibilidad de volver a trabajar en el Monumental, cuando el conjunto boliviano visite a River el próximo 27 de mayo por la Copa Sudamericana.
Su salida del club de Núñez, tras casi doce años de trabajo ininterrumpido, fue parte de una reestructuración interna que sorprendió incluso al propio Moreno. “Me sorprendió, pero sabía que se venían cambios en el club”, explicó en su momento. Sobre los motivos, reveló que "buscaban otra imagen para la seguridad del plantel".
Lejos de mostrarse resentido, el exjefe de seguridad asumió la situación con naturalidad. "Lo tomo como un fin de ciclo. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Estoy agradecido a la gente que me dio la oportunidad en su momento: a la dirigencia anterior, a Rodolfo D’onofrio, a Jorge Brito y a Marcelo Gallardo", expresó, reconociendo el respaldo recibido durante su etapa en la institución.
Además, destacó especialmente su vínculo con el entrenador más exitoso de la historia reciente del club: "Me dio la oportunidad de estar con su grupo, con su cuerpo técnico, y ser parte del club. La verdad que le estoy agradecido por haber confiado en mí".
Identificado profundamente con River, Moreno dejó en claro que no se imagina trabajando para el clásico rival. "Respeto mucho al club y tengo muy buena relación con la gente de seguridad de Boca, pero no. Soy hincha de River. Tengo tatuada la vieja Sívori alta en toda la pierna izquierda. También tengo las Copas Libertadores de 2015 y 2018", afirmó. Con un perfil bajo pero siempre presente en momentos clave, La Roca podría protagonizar un regreso particular, esta vez desde otro rol, pero en el mismo lugar donde supo convertirse en una cara familiar para los hinchas.
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