Batalla entre barras de River: habló la hija de Alejandro Medina

river detenidos

Tras su detención del domingo, su hija Milagros denunció que los agresores de su padre escaparon del lugar y que no fueron detenidos.

“Vengo a desmentir todo lo que se dice. Hay videos y fotos de cómo fueron las cosas. No sé en qué cabeza cabe que 30 pibes van a ir a emboscar a 200. El que tenga un poco de lógica sabe cómo es todo acá”, expuso la mujer en diálogo con la prensa.

Señaló que “hay plata metida de por medio” y que “la Policía nunca apareció en la cancha cuando a mi papá entre 20 lo estaban pisando en el piso”. “Desde la barra oficial muchos arreglan todo con plata y tengo pruebas de eso”, aseguró Milagros.

Embed - INTERNA en la BARRA de RIVER: La PALABRA de la HIJA de ALEJANDRO MEDINA

Según la mujer, a Medina “le estaban pegando, le pateaban la cabeza, le robaron todo lo que tenía. Después de que mi papá quedó desvanecido y los agresores se pudieron ir, ahí apareció la policía”.

“Por qué todos los que agredieron no están detenidos y ellos 30 sí. No lo puedo entender. Puedo respetar las opiniones de todos, no voy a decir que mi papá es un santo, ya todos saben quién es Alejandro Medina”, agregó sobre el prontuario del barra, aunque aseguró que “no tenía derecho de admisión y era socio” de River.

Sin embargo, la mujer se negó a dar detalles sobre el hallazgo de “palos, piedras, cuchillos y otras armas blancas”, según se consignó en un parte oficial de la Policía.

“Miren los videos, las fotos, vean cuántos eran unos y otros y dejen de lucrar con la desgracia ajena. Pido respeto, no para los barras, delincuentes o como quieran llamarlos, sino para las familias que están detrás sufriendo. Hablen con argumentos y pruebas”, cerró.

Así fue la pelea entre barras de River

barras river pelea

Al menos treinta integrantes de dos facciones de la barra brava de River fueron detenidos ayer. El violento episodio ocurrió en la avenida Cantilo, a la altura del ingreso a Puente Labruna.

El cruce se produjo entre integrantes de la denominada barra oficial que caminaba por la autopista y un núcleo identificado con la barra de Ingeniero Budge, que asumen una postura disidente en la interna de la hinchada.

La reyerta duró unos minutos hasta que los efectivos policiales “detuvieron a 30 personas y secuestraron palos, piedras, cuchillos y otras armas blancas”, según se consignó en un parte oficial de la Policía.

Del total de aprehendidos, 27 hinchas fueron reducidos en el lugar y otros tres “en el Hospital (Pirovano), ya que sufrieron heridas producto del enfrentamiento”.

El parte oficial indicó que buena parte de los detenidos integra el “grupo de hinchas que en las últimas horas hizo un banderazo en las cercanías del estadio exigiendo que les quiten el derecho de admisión que la Ciudad les había impuesto el año pasado”.

El informe policial consideró que los barras “alquilaron hoy un colectivo de línea para pasar desapercibidos en los controles”.

“En ese sentido, en cercanías del estadio, los agresores se bajaron del colectivo y se pelearon otra facción de la barra”, amplió y se detalló: “Cuando intentaron escapar, los hinchas fueron identificados y reducidos por la Policía de la Ciudad en la avenida Cantilo, antes de la curva de la avenida del Libertador”.