Beltrán recordó cuando rechazó una oferta de Boca para irse a River

Y además, agregó: “En el momento en que llegué ahí y vi todas esas cosas, no pude dudar ni un segundo. Mi hermano me decía: ‘si te vas a Boca, no veo nunca más un partido tuyo’. A mi nunca se me había pasado por la cabeza ir a Boca. Vino River y no hizo falta pensarlo mucho”.

LUCAS BELTRÁN COMPARÓ A MARCELO GALLARDO CON MARTÍN DEMICHELIS

"Las indicaciones que daban Marcelo (Gallardo) y Martín (Demichelis) eran muy similares, entonces por ahí sí para todos se nos hizo fácil la adaptación. Lo que pedían era prácticamente lo mismo, solo era corregir el posicionamiento en la cancha. A Martín le gusta tener más la pelota y a Marcelo ser más directo, pero eran detalles muy chiquititos", comparó Beltrán.

Y sumó: "Estar en River ya te exige de por sí salir a ganar todos los partidos, de local y de visitante. Pienso que los dos son exigentes, quizás Marcelo un poco más porque le gustaba la presión alta".

