Bomba en River: Marcelo Gallardo habló por primera vez sobre Alina Moine

La respuesta de Alina Moine fue contundente: "Yo estoy sola en este momento. MG y yo sinceramente somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él. Llamalo a Marce. Besos".

Tras el consejo, la panelista le envió un mensaje al DT que, luego de ignorar un primer mensaje, la llamó. Según reveló, Gallardo le dijo al respecto: "Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos. Es una excelente mamá y una gran persona, pero no existe reconciliación alguna".

Y sentenció: "No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo".