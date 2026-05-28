La llamativa caminata de Sebastián Driussi que hizo enojar a los hinchas de River

¿Driussi se puso a renguear cuando vio las cámaras?: la llamativa caminata del delantero que hizo enojar a los hinchas

Cuando los jugadores se retiraban del estadio Monumental por la zona de los vestuarios, las cámaras de la transmisión y algunos medios partidarios se quedaron con el recorrido de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Lo que llamó poderosamente la atención de todos fue que, durante la larga caminata de ambos futbolistas, Driussi comenzó a renguear justo en el preciso instante en el que alertó que lo estaban filmando.