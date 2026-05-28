La llamativa caminata de Sebastián Driussi que hizo enojar a los hinchas de River
Luego de la goleada 3-0 ante Blooming por la última fecha de la fase de grupos y habiendo asegurado avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana, un video hizo explotar a los hinchas.
River, que volvió a demostrar un gran nivel colectivo, se impuso sin problemas por 3-0 ante Blooming de Bolivia y de esta manera se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana cómo el primero de su grupo. Más allá de recuperarse del golpe luego de perder la final del Torneo Apertura, un video hizo explotar a los hinchas del Millonario.
¿Driussi se puso a renguear cuando vio las cámaras?: la llamativa caminata del delantero que hizo enojar a los hinchas
Cuando los jugadores se retiraban del estadio Monumental por la zona de los vestuarios, las cámaras de la transmisión y algunos medios partidarios se quedaron con el recorrido de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Lo que llamó poderosamente la atención de todos fue que, durante la larga caminata de ambos futbolistas, Driussi comenzó a renguear justo en el preciso instante en el que alertó que lo estaban filmando.
Cabe recordar que el delantero arrastra una lesión desde las semifinales con Rosario Central (un esguince que le demandará cerca de un mes de recuperación). Si bien todavía no se sabe si fue una simple casualidad en su pisada o un acto deliberado, el gesto no pasó para nada desapercibido en las redes sociales. La llamativa actitud generó entre sorpresa y muchísima bronca en los hinchas de River, quienes todavía se encuentran muy dolidos por la reciente final perdida ante Belgrano.
El récord que rompió River en su triunfo ante Blooming
La perlita de la jornada fue que Chacho Coudet terminó cumpliendo con un viejo deseo de Marcelo Gallardo: finalizó el encuentro con 11 jugadores surgidos en las divisiones inferiores del club. Algo que generó una grata sorpresa en los hinchas que bancaron a los pibes en un momento complicado y que sueñan con levantarse del golpe que recibió el equipo ante Belgrano de Córdoba en el Mario Alberto Kempes.
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