River: el emotivo video de despedida de Enzo Fernández

"Desde que arranqué a jugar al fútbol sabía qué colores quería usar. Pude cumplir mi sueño de ponerme esta camiseta, jugar, meter goles y salir campeón", dijo Enzo en sus redes sociales.

Y agregó: "Hoy me toca despedirme de mi casa, de un público increíble, que me bancó en las buenas y en las malas, con un plantel y cuerpo técnico que me ayudaron a disfrutar más de este camino. Siempre llevaré estos recuerdos conmigo. Solo puedo decir gracias y hasta pronto...".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCf36f5egzBw%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKWQPXK2lvp0ZBIGSK6i8GEF6LupL3wIde9luZCrIz1pZBGPGMPACJxfkE3p59wp5kJpn3g0XZC9jMZAcHwZCZBtFX26MmqgPVYLv1VVnEAEv1iHV08x98mlhUJFeh8Jtn6f4DMJFxo5QCDJ5nLqUDgNpZAdciOTbgZDZD View this post on Instagram A post shared by Enzo Fernandez (@enzojfernandez)