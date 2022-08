El inesperado comentario de Alina Moine sobre el futuro de Marcelo Gallardo

"A Gallardo se le termina el contrato a fin de año, eso es una realidad. Vos no te haces ese planteo; pero quédate tranquilo que Francescoli sí se lo plantea, porque es lo que corresponde”, empezó la periodista. Y además agregó: “Si yo analizo discursivamente a Gallardo en sus últimas renovaciones, le doy un 0,01% de posibilidades de renovar contrato por tres años”.

“Acá me baso en los discursos de Gallardo, es lo último que me imagino. Son ocho años, es muchísimo. Una renovación año a año, como siempre, ya será algo muy personal”, explicó la conductora. Y profundizó: “Yo no me imagino a un Gallardo firmando por tres años de ninguna manera. Los últimos contratos de él tuvieron una duración de un año, y siempre se trajeron refuerzos con proyección, muchos jugadores en los cuales Gallardo proyectaba el futuro”, cerró.