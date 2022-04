River: este sábado será operado Robert Rojas

Se estima que el futbolista estará entre cuatro y cinco meses para volver a entrenar con normalidad a la par de sus compañeros, por lo tanto no podrá volver a jugar hasta septiembre.

Desde River descartaron buscar un reemplazante para Rojas como refuerzo, aunque el reglamento lo permite puesto que no pasó el 70% del torneo.

Así fue la patada de Aldair Rodríguez a Robert Rojas

robert rojas

"Hay que estar fuerte, no queda otra, agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos, es la primera vez que me lesiono así de mal", dijo Rojas en diálogo con el programa radial paraguayo "Fútbol a lo Grande" tras la lesión.

En relación a Aldair Rodríguez, el delantero peruano que lo lesionó y que fue a pedirle disculpas al hotel a la madrugada, Rojas contó: "Le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada".

Rodríguez tras hablar con Rojas y disculparse por su criticable acción habló ante la prensa ubicada en la puerta del hotel en donde se hospedó River y señaló: "Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención".

El peruano agregó sobre la acción de juego que provocó la fractura: "Fue una disputa de balón, lastimosamente se le engancha el pie y se fractura. Estoy muy arrepentido, vine a pedirle disculpas personalmente".

El defensor pudo regresar desde Lima con el plantel de River debido a que "le acomodaron la fractura en la cancha, así evitaron el desplazamiento y eso posibilitó que regrese a Buenos Aires", comentó a Télam una fuente riverplatense.

La lesión se produjo minutos antes del final del partido que River ganó 1 a 0 en el estadio Nacional de Lima por el Grupo F. Inmediatamente el jugador fue trasladado en ambulancia hacia un hospital de la zona donde le realizaron las placas.

Con una férula especial que le inmovilizó la zona y en muletas, Rojas arribó ayer por la tarde al aeropuerto de Ezeiza junto a la delegación y lo trasladaron a su domicilio a la espera de la operación.