Javier Pinola: "No queríamos que Boca salga campeón pero no era nuestro tema"

“Contra Racing hicimos lo que teníamos que hacer: jugar como pregona Gallardo. No queríamos que Boca saliera campeón pero no era nuestro tema”, sentenció el defensor sobre el triunfo que privó a la "Academia" quedarse con el título. "La diferencia no fue en la última fecha sino en otras jornadas dónde se ganaron y perdieron puntos", completó.