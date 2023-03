La respuesta de Falcao a un hincha que le reprochó no haber vuelto a River

https://twitter.com/FALCAO/status/1632824821812715522 Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de @RiverPlate . Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido ante Instituto que marcaron mi vida para siempre. pic.twitter.com/yVZ3iWV1dv — Radamel Falcao (@FALCAO) March 6, 2023

Sin embargo, el usuario @marcelo91218 aprovechó el sentido mensaje para criticarlo: "Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco", a lo que el colombiano respondió: "Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a porto y ganara dinero".

https://twitter.com/FALCAO/status/1632827327347413001 Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a porto y ganara dinero. https://t.co/QtkwKZL3q1 — Radamel Falcao (@FALCAO) March 6, 2023

El delantero de 37 años actualmente continúa su carrera en el Rayo Vallecano de la Primera División de España.