Roberto Tobar explicó los motivos por los que anuló el gol de River

"No me parece (mano)", había reafirmado incluso minutos después en su diálogo con los brasileños Rafael Traci y Braulio Machado, encargado y asistente del VAR, respectivamente.

audios del VAR gol anulado river

La jugada de la polémica fue en el minuto 78 cuando Suárez convirtió un gol de cabeza a centímetros de la línea del arco de Vélez.

Tobar convalidó el gol en primera instancia y todo era celebración en el estadio Monumental porque River lograba el 1-0 que le permitía, al menos, llegar a los penales.

Sin embargo, segundos después, mientras la jugada era revisada por los integrantes del VAR desde distintos ángulos y con diferentes velocidades, Machado advirtió: "Roberto: no reanudes (el juego), estamos chequeando una posible mano del delantero".

“Tras revisar una y otra vez la jugada, hay un contacto que no me deja seguro de anular el gol. En ese momento sentí que era importante otra apreciación, de un integrante de uno de mis compañeros en el campo, el línea Claudio Ríos, para que me diera su opinión libre sobre lo ocurrido", dijo a modo de explicar, según Tobar, por qué el juez de línea, también chileno, estaba junto al árbitro mirando el monitor.

"Claudio dice que, después del cabezazo de Suárez, la pelota patina sobre el brazo del jugador”, dijo Tobar.

Los audios del VAR sobre el gol anulado a River

A lo largo de 4 minutos, se dio un intercambio constante entre la certeza del VAR de que había sido mano y la convicción de Robar de la validez del tanto. "Cambió de dirección. Pega y cambia para acá”, comentaron desde el VAR, mientras que el juez chequeaba la acción dentro de una cabina montada al pie del campo de juego.

“Para mí es gol”, remarcó Tobar; aunque desde el VAR le insistieron nuevamente con un cambio de dirección de la pelota y un contacto a la altura del codo.

“Esta es la mejor imagen. Le pega en el brazo y cambia de dirección”, explicaron, más allá de que el chileno continuaba con su idea de convalidar la conquista del cordobés: “No me parece, a ver de nuevo”, pedía el referí, mientras que seguía viendo la secuencia polémica desde distintos ángulos.

“El delantero cabecea su propio brazo, que está abierto, y con inmediatez hace un gol”, recalcaron en el VAR.

Tras sugerirle que se tome todo el tiempo que necesite, se sumó la intervención de uno de sus asistentes: “Dejala continuar, y la tira con la mano, brazo. Me parece mano. Me parece anulado”.

Tras tanta insistencia, Roberto Tobar modificó su decisión y anuló el gol de River.