Rollheiser sobre su salida de River: "Gallardo y los dirigentes tomaron la decisión de marginarme"

"Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo Gallardo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional", explicó en una charla con TycSports.

Y además agregó: "Le tengo mucho respeto a River, no me quedó bronca. No me gustó la forma en que me fui del club, pero uno tiene que priorizar su futuro".