Un campeón del mundo con River liquidó a Griguol, Menotti y Passarella: "Te falseaban"

Y además, agregó: "No la pasé bien. Prefiero olvidarlo porque me hace mal. Pero me sirvió de aprendizaje para saber que no debo hacer cuando hoy me toca coordinar en un club".

image.png

"Viví cosas feas cuando los entrenadores de turno no me querían en el plantel. No sólo no me tenían en cuenta, sino que directamente no me querían y disimulaban. Estaba, pero sabía que no estaba. Los entrenadores algunas veces se creen que son más que los jugadores y no es así. Deben decirles la verdad a sus futbolistas, ser honesto con ellos, no", le sumó al relato.