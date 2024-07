Roberto Firmino, el goleador brasileño que se convirtió en pastor evangélico

Este evento fue un punto de inflexión en su vida, que lo llevó a fundar la iglesia Manah en su ciudad natal, Maceió, y en otras localidades, incluyendo Inglaterra. El goleador anunció su nuevo rol a través de Instagram, agradeciendo a Dios por guiarlo en esta dirección.

"Tres años de aniversario de la iglesia Maná. Esta iglesia nació en el corazón de Dios y estamos muy agradecidos por el privilegio de presenciar de cerca todo lo que el Señor ha hecho", escribió, acompañado de fotos con su esposa, Larissa Pereira.

"3 anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Essa igreja NASCEU no coração de Deus e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito. A Bíblia diz em Efésios 3:20 "Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós," É tudo sobre o poder dele, já que em nós não há mérito nenhum. Nunca foi um objetivo nosso abrir uma igreja ou ter um cargo eclesiástico, Deus sabe bem disso. Desde nosso encontro com Cristo um anseio queima em nossos corações… que as pessoas conheçam esse amor que nos alcançou. Agora temos outro anseio e responsabilidade… Ser Pastores segundo o coração de Deus e que cooperam com o Reino. Hoje somos totalmente constrangidos quando vemos o tamanho da misericórdia de Deus sobre nós. Ele realmente escolhe os improváveis! Obrigada Jesus. Obrigado Pr Jairo e Pra Keila por nos impulsarem e acreditarem em nós."