El posteo con el que Rocío Oliva recordó a Diego Maradona

Semanas atrás, la también futbolista estuvo en la mesa de La Noche de Mirtha, donde reveló que visitó la tumba del astro del fútbol en Bella Vista para darle su último adiós. “Yo fui al cementerio aunque no podía entrar”, contó. Primero, aclaró que para visitarla hay que tener una autorización firmada por los herederos, que a ella no le otorgaron. Pero que al ser vecina, se le abrió una posibilidad para ingresar al predio.

“Yo vivo en la misma calle del cementerio, a 15 cuadras de donde él está enterrado”, señaló. Y contó que cuando la muerte del futbolista todavía era reciente prefería no ir, porque había mucha seguridad y muchos ojos puestos en ella. Pero a medida que pasó el tiempo, y gracias a algunos conocidos que tenían familiares enterrados allí, se animó. “Vení conmigo, como para ver a mis familiares y le dejás unas flores a Diego”, le sugirieron. Y de esa manera pudo ingresar para tener un instante a solas con su expareja.

“¿Qué te pasó cuando estuviste ahí?”, le preguntó Ángel de Brito, que también era uno de los invitados al ciclo de Mirtha Legrand. “Estuve un ratito, porque no quería comprometer a nadie”, admitió Rocío. “Tuve mi despedida que no había podido tener. Pero una lleva a la gente en el corazón, yo soy de quedarme con imágenes y me quedé con una imagen viva de él”, agregó emocionada.

