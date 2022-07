Aseguran que De Paul podría perderse Qatar 2022 por su conflicto con Camila Homs

Afirman que Rodrigo de Paul correría riesgo de no jugar el Mundial si antes no soluciona su conflicto judicial con Camila Homs. En Socios del espectáculo dieron a conocer una resolución de la FIFA que estaría en estudio y que impediría jugar en Qatar 2022, en noviembre próximo, a todos los futbolistas de seleccionados que no estén al día con las cuotas alimentarias.