Rodrigo De Paul reveló el sticker de WhatsApp que no le gustó a Lionel Messi

“Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”, reveló De Paul durante una entrevista con TyC Sports.

En este contexto, el mediocampista de la Scaloneta explicó que como le molestaba que decidieron “no gastarlo tanto” porque a la Pulga “no le gusta verse así”.

Durante una entrevista con Andy Kusnetzoff se refirió al cruce con Wout Weghorst, el delantero que anotó los dos goles para el seleccionado neerlandés y a quién le dijo la frase, y aseguró que no le pareció bien su reacción.

“Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona cómo reacciona pero no estaba nada pensado, se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan”, se lamentó.