Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Este domingo, se llevará a cabo una nueva edición del clásico de Avellaneda desde las 15:15. Todos los detalles de este apasionante duelo.
El clásico de Avellaneda está servido: Racing e Independiente chocarán este domingo a las 15:15 en el Estadio Presidente Perón (El Cilindro). Los equipos llegan con realidades muy diferentes, lo que promete un duelo cargado de tensión e historias.
Racing atraviesa un momento de éxtasis. La Academia viene de un resonante triunfo global de 2-1 sobre Vélez que le aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años, donde enfrentará al poderoso Flamengo. Pese a la alegría general, el técnico Gustavo Costas mantiene la calma: "Estamos entre los cuatro mejores, pero queremos llegar a Lima. Falta mucho, todavía no ganamos nada", sentenció.
Antes de su cruce clave por Copa Argentina contra River, Racing necesita sumar de a tres en el clásico para meterse de lleno en la pelea del torneo local. Sin embargo, no todo es color de rosa: el equipo sufre las bajas por lesión de Juan Nardoni y Matías Zaracho. Además, la designación de Nicolás Ramírez como árbitro generó malestar interno en el club.
En la vereda de enfrente, Independiente busca desesperadamente un golpe de timón. El Rojo estrenará director técnico, Gustavo Quinteros, quien se convierte en el quinto entrenador en debutar en un clásico de Avellaneda ante el eterno rival.
Quinteros toma las riendas tras el pálido empate 1-1 frente a San Lorenzo (dirigido interinamente por Matheu y Tuzzio). En su presentación, el ex Vélez se mostró ambicioso: "Me sedujo que este es un club grande. Buscaré devolverles la confianza a los jugadores. Le dije a los dirigentes que quería armar un equipo para ser campeón".
La necesidad de Independiente es urgente, ya que todavía no ha logrado una victoria en el Torneo Clausura. Si bien el delantero Gabriel Ávalos se recuperó y entrenó a la par, el técnico aún mantiene en secreto la formación que buscará la vital victoria en el Cilindro.
Formaciones del duelo
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
La terna arbitral de Racing vs. Independiente
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- Asistente VAR: Juan Pablo Loustau
Racing vs. Independiente: otros datos del partido
- Hora: 15.15
- TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
