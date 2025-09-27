Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Quinteros toma las riendas tras el pálido empate 1-1 frente a San Lorenzo (dirigido interinamente por Matheu y Tuzzio). En su presentación, el ex Vélez se mostró ambicioso: "Me sedujo que este es un club grande. Buscaré devolverles la confianza a los jugadores. Le dije a los dirigentes que quería armar un equipo para ser campeón".

La necesidad de Independiente es urgente, ya que todavía no ha logrado una victoria en el Torneo Clausura. Si bien el delantero Gabriel Ávalos se recuperó y entrenó a la par, el técnico aún mantiene en secreto la formación que buscará la vital victoria en el Cilindro.

gustavo quinteros independiente

Formaciones del duelo

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

La terna arbitral de Racing vs. Independiente

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

Asistente VAR: Juan Pablo Loustau

Racing vs. Independiente: otros datos del partido

Hora: 15.15

TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium

Estadio: Cilindro de Avellaneda