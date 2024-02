La ingeniosa presentación de Rodrigo Villagra en River: "Los sueños se cumplen"

Además, el mediocampista de 22 años, flamante refuerzo del conjunto de Núñez, agregó que habló con el entrenador Martín Demichelis. "Me dijo que me esperaba y si me necesitan estoy para jugar. Ahora a ultimar los detalles para viajar y poder cumplir el sueño que tuve todos los días desde que supe que iba a jugar en River”, contó.