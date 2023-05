Roland Garros: Tras perder los dos primeros sets, Peque Schwartzman ganó y pasó a segunda ronda

"Vengo de muchas semanas de frustraciones, es un mal momento para mí, pero este triunfo es muy sabroso por la lucha individual constante para mantener la actitud y la concentración", compartió el argentino, número 95 del escalafón mundial.

Schwartzman mostró reacción para la remontada a partir del tercer set y templanza para no derrumbarse en el quinto y definitivo segmento cuando el español recuperó rápidamente el quiebre de servicio.

El juego se inclinó definitivamente a su favor en el noveno game al quedar 5-4 con el saque para ganar y dar el primer paso hacia el objetivo de -al menos- igualar los octavos de final del año pasado.

"Fue muy bueno haberme sentido preparado para jugar cinco sets, eso habla de la gran preparación que hicimos con mi equipo", valoró en diálogo con ESPN después de su victoria ante el 32° preclasificado.

El español había vencido al "Peque" este año en los octavos del ATP de Buenos Aires en el primer enfrentamiento que tuvieron dentro del circuito profesional.

Schwartzman enfrentará en la segunda ronda al portugués Nuno Borges (80°), verdugo del estadounidense John Isner en otro extenuante partido de casi cuatro horas: 6-4, 5-7, 7-6 (3), 4-6 y 7-6 (9).

Con mucho menos esfuerzo, el platense Tomás Martín Etcheverry selló su pase a la siguiente fase después del retiro de su rival Jack Draper.

El argentino, que logró así su segunda victoria por torneos de Grand Slam, primera en París, ganaba 6-4 y 1-0 cuando el británico dijo basta por dolores en el hombro y la mano izquierda.

Etcheverry (49º) jugará su siguiente compromiso ante el australiano Alex De Minaur (19º), quien consiguió la tercera victoria de su historial en el major de París, que juega por séptima vez.

De Minaur, descendiente de padre uruguayo, empleó dos horas y 45 minutos para vencer al bielorruso Ilya Ivashka 6-1, 5-7, 6-1 y 6-3.

En la jornada de este lunes también se presentarán los argentinos Pedro Cachín frente al austríaco Dominic Thiem -finalista 2018 y 2019-; Thiago Tirante contra el neerlandés Botic Van De Zandschulp y Federico Coria ante el croata Borna Coric (15).

Para mañana quedarán los debuts de Francisco Cerúndolo (28°) vs. Jaume Munar (España); Sebastián Báez (44°) vs. Gael Monfils (Francia); Guido Pella vs Quentin Halys (Francia) y Genaro Olivieri vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia).

Durante la jornada inaugural del domingo, la "Peque" Nadia Podoroska -única argentina del cuadro femenino- pasó de fase con victoria sobre la francesa Jessika Ponchet y el joven debutante Facundo Díaz Acosta quedó eliminado ante el australiano Jason Kubler tras cinco sets.

El "Mundial sobre polvo de ladrillo" se jugará en París hasta el 11 de junio y repartirá una cifra récord en premios de 43.900.000 euros entre sus cuadros masculino y femenino.