El historial entre Argentina y Burkina Faso antes del nuevo amistoso: ¿cuántas veces se enfrentaron?
El seleccionado comandado por Lionel Scaloni recibe a Burkina Faso este sábado, en el marco del segundo amistoso de esta fecha FIFA.
La Selección Argentina se mide con Burkina Faso este sábado, desde las 21, en el estadio Monumental, por el segundo amistoso de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse en Buenos Aires luego del encuentro ante Bolivia.
Argentina y Burkina Faso nunca se enfrentaron, por lo que no existe un historial entre ambos seleccionados. Sin embargo, sí hay dos antecedentes en las categorías juveniles: se cruzaron dos veces en el Mundial Sub-17 de 2001, disputado en Trinidad y Tobago. Primero empataron 2-2 en la fase de grupos y luego el combinado africano se impuso 2-0 en el partido por el tercer puesto.
Los partidos de Argentina en la Fecha FIFA
El encuentro de este miércoles ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta fecha FIFA. Luego del compromiso en Córdoba, el seleccionado se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental.
El segundo compromiso será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. El cierre de esta ventana de amistosos será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín, en un encuentro que tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina.
Para este último compromiso también estarán presentes los campeones del mundo en Qatar 2022, quienes acompañarán al capitán en su despedida del seleccionado argentino, luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.
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