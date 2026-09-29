El historial entre Argentina y Burkina Faso antes del nuevo amistoso: ¿cuántas veces se enfrentaron?

Argentina y Burkina Faso nunca se enfrentaron, por lo que no existe un historial entre ambos seleccionados. Sin embargo, sí hay dos antecedentes en las categorías juveniles: se cruzaron dos veces en el Mundial Sub-17 de 2001, disputado en Trinidad y Tobago. Primero empataron 2-2 en la fase de grupos y luego el combinado africano se impuso 2-0 en el partido por el tercer puesto.