Boca vs. Gimnasia, por la final del Torneo Proyección 2025 de Reserva: horario, formaciones y TV
El equipo de Mariano Herrón quiere coronar una campaña sólida frente a un Gimnasia que llega encendido en los mano a mano. Todo lo que tenés que saber.
La definición del Torneo Proyección 2025 de Reserva enfrentará este miércoles a dos equipos que llegan con recorridos distintos, pero con la ambición compartida de cerrar el año levantando el título. Desde las 19:30, Boca y Gimnasia La Plata se medirán en el Estadio Florencio Sola en una final que promete intensidad, despliegue y tensión competitiva hasta el último minuto.
El Xeneize, que lideró con autoridad su grupo durante la fase regular, aparece como uno de los grandes aspirantes a la consagración, mientras que el Lobo arriba con el envión propio de haber superado con contundencia cada instancia de eliminación directa.
El equipo conducido por Mariano Herrón mostró regularidad y solidez en gran parte del campeonato, incluso cuando en los cruces mano a mano no logró sostener la misma superioridad que exhibió en la etapa inicial. Sin embargo, llega a la final con una inyección anímica clave: la victoria por 2-0 frente a River en Ezeiza, duelo en el que Iker Zufiaurre se transformó en el héroe con un doblete que será recordado por mucho tiempo.
Gimnasia, por su parte, construyó su camino desde un tercer puesto en el Grupo B, pero fortaleció su identidad en la fase decisiva. El conjunto platense dejó afuera a Newell’s por 2-0 en octavos, derrotó con claridad a San Lorenzo por 3-1 en cuartos y sorprendió con una imponente goleada 4-0 ante Argentinos Juniors en semifinales. Su voracidad ofensiva en estos encuentros lo posiciona como un rival que puede lastimar en cualquier momento.
Se esperan formaciones sin grandes sorpresas y propuestas distintas: el club de la Ribera apostando por control y despliegue, el conjunto platense con una estructura intensa y vertical. Será una final atrapante entre dos equipos que llegan con argumentos sólidos y que buscarán cerrar la temporada con una vuelta olímpica muy codiciada.
Boca vs. Gimnasia: probables formaciones para la final del Torneo Proyección 2025 de Reserva
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Facundo Zampieri; Santiago Dalmasso, Matias Calegari, Sebastián Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Juan Cruz Payal.
- Gimnasia: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís.
Boca vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 19.30.
- Estadio: Florencio Sola.
- TV: ESPN.
