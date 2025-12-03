La interna entre el Flaco López y Abel Ferreira se agudiza en Palmeiras: ¿se va de Brasil?

Tras la final, el Flaco no disimuló su malestar y respondió con un mensaje indirecto, pero contundente. “Por ahí tendríamos que habernos animado a jugar un poquito más”, deslizó el ex Lanús, en lo que fue leído como un claro dardo hacia el planteo del entrenador. El atacante, goleador de la última Libertadores con siete tantos —al igual que Adrián Maravilla Martínez—, atraviesa además un período de sequía que agrava el conflicto. Su último gol fue el 15 de octubre ante Bragantino por el Brasileirao, y desde entonces solo aportó una asistencia frente a Santos el 15 de noviembre.