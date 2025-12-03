La interna entre el Flaco López y Abel Ferreira se agudiza en Palmeiras: ¿se va de Brasil?
La relación entre el delantero argentino y el entrenador portugués sumó nuevos cruces tras la final de la Libertadores y su futuro en Palmeiras quedó en duda.
La caída por 1-0 ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores en Lima no solo golpeó anímicamente a Palmeiras, sino que expuso una interna que venía creciendo desde hace tiempo: la mala relación entre José Manuel López y Abel Ferreira.
Cinco días antes de la definición, el entrenador sorprendió en conferencia de prensa al referirse al rendimiento del delantero. “Es un tema que hablaré con él personalmente. Lo que yo pido es una cosa, y lo que él está haciendo es otra. Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo”, afirmó el portugués, en declaraciones que generaron ruido puertas adentro.
Tras la final, el Flaco no disimuló su malestar y respondió con un mensaje indirecto, pero contundente. “Por ahí tendríamos que habernos animado a jugar un poquito más”, deslizó el ex Lanús, en lo que fue leído como un claro dardo hacia el planteo del entrenador. El atacante, goleador de la última Libertadores con siete tantos —al igual que Adrián Maravilla Martínez—, atraviesa además un período de sequía que agrava el conflicto. Su último gol fue el 15 de octubre ante Bragantino por el Brasileirao, y desde entonces solo aportó una asistencia frente a Santos el 15 de noviembre.
Un futuro incierto y un precio difícil para Argentina
El rendimiento a la baja y la tensión con Ferreira elevaron las dudas sobre su futuro inmediato. Si bien López se ganó meses atrás el llamado de Lionel Scaloni a la Selección Argentina, su presente en Palmeiras está marcado por la irregularidad y la falta de confianza.
River y Boca mostraron interés en el delantero en mercados anteriores, algo que el propio jugador reconoció, pero la cifra que exige Palmeiras representa un obstáculo casi insalvable: el club lo tasó en US$40.000.000, un monto imposible para los grandes argentinos y que funciona como resguardo ante futuras ofertas del exterior. Sin embargo, el escenario podría cambiar si la relación entre el atacante y el entrenador sigue deteriorándose. La combinación entre el conflicto interno y el mal momento deportivo abre la puerta a una posible salida por un valor menor al actual.
Con la temporada cerrada y el golpe reciente de la Libertadores, Palmeiras deberá resolver el conflicto antes de planificar su 2026. Mientras Ferreira continúa firme en su cargo, el Flaco López enfrenta un panorama complejo en el que su continuidad dependerá tanto del club como de una relación que hoy parece desgastada y sin retorno.
