Rosario Central le ganó un partidazo a Argentinos y manda en la Zona B

El Torneo Clausura 2026 arde y la pelea por la cima tiene un nuevo condimento explosivo. En un Gigante de Arroyito colmado y bajo una intensa expectativa, Rosario Central se impuso por 1-0 ante Argentinos Juniors por la décima fecha del certamen. Con este triunfo vital, el Canalla alcanzó a los de La Paternal en lo más alto de la Zona B y se metió de lleno en la conversación grande de la tabla anual.