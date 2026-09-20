Rosario Central le ganó un partidazo a Argentinos y manda en la Zona B
El "Canalla" se impuso por la mínima gracias al gol de Ignacio Ovando y se metió de lleno en la lucha por el campeonato.
El Torneo Clausura 2026 arde y la pelea por la cima tiene un nuevo condimento explosivo. En un Gigante de Arroyito colmado y bajo una intensa expectativa, Rosario Central se impuso por 1-0 ante Argentinos Juniors por la décima fecha del certamen. Con este triunfo vital, el Canalla alcanzó a los de La Paternal en lo más alto de la Zona B y se metió de lleno en la conversación grande de la tabla anual.
El único grito de la tarde llegó sobre el cierre de la primera etapa. Cuando el trámite era áspero y el conjunto visitante parecía complicar las cosas, una pelota parada perfectamente ejecutada encontró la cabeza de Ignacio Ovando, el joven defensor que se convirtió en la gran figura al conectar un frentazo letal para desatar la locura en las tribunas.
Rosario Central le ganó un partidazo a Argentinos y manda en la Zona B
Con esta victoria, los rosarinos llegaron a las 18 unidades en el campeonato local, compartiendo la vanguardia del grupo con el Bicho. Pero eso no es todo: en la tabla anual, el conjunto auriazul escaló hasta la cuarta posición con 46 puntos, poniéndose a tiro de los puestos de vanguardia y reavivando el sueño copero de pelear por todo.
Ahora, el Canalla no tiene descanso. El plantel buscará dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en su próximo gran objetivo: el trascendental duelo de este sábado frente a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional, donde buscará estampar otra estrella en su escudo y ratificar su gran momento futbolístico.
Formaciones de Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentin. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Lucas Novelli.
TV: ESPN Premium.
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