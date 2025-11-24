Rosario Central, víctima de la maldición: todos los equipos que quedaron eliminados tras ganar sus zonas
El Canalla, líder de su grupo en el Clausura con 31 puntos, repitió la historia del Apertura y quedó eliminado en su primer mano a mano.
Rosario Central llegó a los octavos de final del Torneo Clausura envuelto en polémica tras haber sido consagrado por la AFA como campeón de Liga 2025 por haber obtenido la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual. Sin embargo, el equipo de Ariel Holan no pudo sostener el envión y fue eliminado por Estudiantes en un partido marcado por el gesto del Pincha, que realizó el pasillo de espaldas en señal de disconformidad con la decisión de la casa madre.
Más allá del contexto, el Canalla volvió a tropezar con la misma piedra: tras ser el conjunto que más puntos sumó en la fase regular del Clausura, con 31 unidades, quedó afuera en su primera instancia eliminatoria. La historia había sido idéntica en el Apertura, cuando, pese a liderar su zona, quedó eliminado en cuartos de final.
Una racha que golpea a los líderes desde 2021
La caída del equipo rosarino se suma a una larga lista de equipos que, desde la implementación del formato de dos zonas, no lograron ratificar su dominio en los playoffs. El único caso que escapó a la tendencia fue Colón en 2021, que ganó su grupo y terminó consagrándose campeón.
En total, solo cinco equipos que terminaron primeros en sus zonas consiguieron al menos ganar un partido de eliminación directa: Colón (2021), Racing (2022), Argentinos Juniors y el propio Central en el Apertura 2025, y Boca en el Clausura actual. Racing es el único puntero que perdió en semifinales, mientras que Colón es el único que alcanzó y ganó una final.
Los casos más recordados de la maldición
La lista de eliminaciones de líderes incluye episodios resonantes:
-
Vélez vs. Racing 2021: después del 1-1, la Academia pasó por penales (4-2).
Estudiantes vs. Argentinos 2022: empate 1-1 y triunfo del Bicho en los penales (4-3).
Racing vs. Rosario Central 2023: igualdad 2-2 y triunfo del Canalla desde los doce pasos (7-6).
Huracán vs. Platense 2023: 1-1 y victoria del Calamar por penales (4-2).
Godoy Cruz vs. Vélez 2024: el Fortín ganó 2-1.
River vs. Boca 2024: triunfo xeneize por 3-2.
Argentinos Juniors vs. San Lorenzo 2025: 1-1 y clasificación del Ciclón por penales.
Rosario Central vs. Huracán 2025: caída del Canalla en cuartos.
Rosario Central vs. Estudiantes 2025: derrota 1-0 del líder en octavos.
¿Podrá cortarse la racha en esta edición?
Boca es el único líder que sigue en carrera en el Clausura tras superar a Talleres y meterse en cuartos de final. El Xeneize busca cortar una tendencia que ya se volvió estadística y que volvió a golpear a Rosario Central, víctima por duplicado en un mismo año.
