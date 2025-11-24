La tajante respuesta de Ángel Di María a la polémica por el pasillo invertido de Estudiantes

di maria pasillo 1

Más allá del revuelo previo, el 1-0 sufrido significó la eliminación de Central, algo que Di María analizó sin excusas. El atacante evaluó el rendimiento y destacó el esfuerzo colectivo, reconociendo la jerarquía del rival. “Hicimos muy buen partido, tuvimos situaciones, sabíamos a quién nos enfrentamos, tiene muchos jugadores de calidad. A levantar cabeza para lo que viene”, afirmó.

También valoró la campaña: “Sacamos una cantidad de puntos increíble, hicimos un trabajo muy bueno. Sabíamos que el mata-mata es así, las cosas pasan de esta manera. Intentamos de todas maneras, pero no se dio”, concluyó el campeón del mundo. El gesto del plantel platense, sumado a la firme respuesta de Di María, promete seguir alimentando el debate en los días siguientes.