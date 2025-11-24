La tajante respuesta de Ángel Di María a la polémica por el pasillo invertido de Estudiantes
El capitán de Rosario Central habló tras el triunfo pincharrata y analizó el gesto simbólico que marcó la previa del duelo en Arroyito.
El cruce entre Estudiantes y Rosario Central por los octavos del Torneo Clausura 2025 dejó una imagen que dominó el debate futbolero incluso antes del pitazo inicial: el pasillo de campeón realizado de espaldas por los jugadores del Pincha. La escena, que rápidamente se viralizó, fue interpretada como un gesto de repudio hacia el reconocimiento que AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) otorgaron a Central como campeón de la temporada.
Con el contexto ya caldeado, el partido terminó 1-0 para los platenses, quienes avanzaron a los cuartos de final, aunque la controversia siguió ocupando el centro de la conversación. La acción tomó forma apenas los futbolistas del Canalla comenzaron a caminar hacia el campo. En lugar de aplaudirlos o felicitarlos como indica la tradición del pasillo, los jugadores de Estudiantes se dieron vuelta y permanecieron inmóviles, con los brazos cruzados.
La decisión, que técnicamente cumplía con la formalidad solicitada por la organización, fue ideada en una reunión encabezada por el presidente del club, Juan Sebastián Verón. A partir de ese encuentro, se resolvió permitir que el plantel decidiera cómo expresar su desacuerdo, aunque la influencia de Verón resultó clave para definir la modalidad del gesto.
Qué dijo Ángel Di María del pasillo invertido de Estudiantes a Rosario Central
Tras el partido, Ángel Di María, referente indiscutido de Central y una de las figuras presentes días antes en la entrega del trofeo en Puerto Madero, fue consultado por el episodio y compartió su visión con naturalidad. Manteniendo el tono conciliador que lo caracteriza, expresó: “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos me dijo que iba a ser así. Nosotros entramos como había que entrar y quedó así”, señaló.
Luego amplió, apuntando a las críticas ajenas: “Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones", remató.
Más allá del revuelo previo, el 1-0 sufrido significó la eliminación de Central, algo que Di María analizó sin excusas. El atacante evaluó el rendimiento y destacó el esfuerzo colectivo, reconociendo la jerarquía del rival. “Hicimos muy buen partido, tuvimos situaciones, sabíamos a quién nos enfrentamos, tiene muchos jugadores de calidad. A levantar cabeza para lo que viene”, afirmó.
También valoró la campaña: “Sacamos una cantidad de puntos increíble, hicimos un trabajo muy bueno. Sabíamos que el mata-mata es así, las cosas pasan de esta manera. Intentamos de todas maneras, pero no se dio”, concluyó el campeón del mundo. El gesto del plantel platense, sumado a la firme respuesta de Di María, promete seguir alimentando el debate en los días siguientes.
