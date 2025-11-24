Pablo Dóvalo informó que Estudiantes no respetó el protocolo del pasillo a Rosario Central

pasillo estudiantes central

¿Podría Estudiantes recibir sanciones por no respetar el protocolo del pasillo?

Además del informe arbitral, el Pincharrata podría enfrentar sanciones económicas o disciplinarias si la AFA considera que hubo incumplimiento del protocolo o un comportamiento contrario al espíritu deportivo. Por ahora, las autoridades analizarán el reporte de Dóvalo y evaluarán si corresponde aplicar multas o advertencias.

Mientras tanto, el episodio continúa generando impacto en el mundo futbolero, con opiniones divididas entre quienes respaldan la protesta simbólica y quienes creen que el gesto excedió los límites del reglamento.