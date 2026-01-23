Rosario Central vs. Belgrano por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Este sábado, desde las 22, el Canalla recibe al Pirata en el Gigante de Arroyito para dar inicio a su participación en el torneo doméstico. Los detalles.
El Gigante de Arroyito será el escenario de un duelo electrizante este sábado a las 22:00, cuando Rosario Central y Belgrano debuten en el Apertura 2026.
El "Canalla", vigente campeón de la tabla anual, inicia la era de Jorge Almirón tras la salida de Ariel Holan. Con la mirada puesta en la Libertadores, el equipo rosarino sacudió el mercado con los regresos de Jeremías Ledesma y Gastón Ávila, además del fichaje de Vicente Pizarro.
Enfrente estará un Belgrano renovado que apuesta a la jerarquía para romper su racha histórica. Luego de una profunda limpieza de plantel (16 bajas, incluida la de Franco Jara), el "Pirata" ilusiona a su gente con las repatriaciones de Emiliano Rigoni y el "Mudo" Vázquez, buscando dar el salto que le faltó en 2025 tras quedar a las puertas de la final de la Copa Argentina.
Probables formaciones
Rosario Central: Jorge Broun o Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Rosario Central vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 22:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Jorge Baliño
- Estadio: Gigante de Arroyito
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario