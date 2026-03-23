Independiente Rivadavia dio el golpe, venció a Rosario Central y se subió a la cima de la Zona B
La "Lepra" mandocina se impuso de local 2-0 ante el "Canalla" y se afianza no solo en lo más alto del grupo, sino también de la general.
Independiente Rivadavia derrotó 2-0 a Rosario Central este domingo, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada, ya que enfrentaba al líder de la Zona B con uno de sus principales perseguidores.
Gómez y Arce, ambos en la primera mitad, anotaron los tantos para el conjunto local que así se afianzó como líder del grupo pero también como el actual equipo con mejor puntaje en la Tabla General.
La Lepra mendocina llegaba en un buen momento luego de conseguir un importante triunfo por 3-2 ante Gimnasia en El Bosque, resultado que le permitió alcanzar la cima de la tabla con 20 puntos. El equipo dirigido por Alfredo Berti venía de tres partidos sin victorias, pero logró recuperar confianza en un partido de alto voltaje.
Además, tras el sorteo realizado en Paraguay, Independiente Rivadavia conoció a sus rivales en la Copa Libertadores: integrará el Grupo C junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.
Rosario Central también atravesaba un buen presente y llegaba a Mendoza con la ilusión de alcanzar el primer puesto. El Canalla quedó con 18 puntos.
En el plano internacional, Rosario Central integrará el Grupo H de la Copa Libertadores junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela, en un desafío que incluirá viajes extensos y partidos en la altura.
Formaciones del encuentro entre Independiente Rivadavia y Rosario Central
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; José Florentin, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Independiente Rivadavia vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 22.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: José Carreras
- Estadio: Bautista Gargantini
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