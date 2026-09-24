Polémica y tensión en el sorteo: la picante previa del clásico Newell's y Rosario Central en Reserva
En el triunfo 3-0 de Newell's ante Rosario Central por el Torneo Proyección, los capitanes protagonizaron un cruce antes del pitazo inicial en Bella Vista.
El clásico rosarino de Reserva arrancó con la temperatura al máximo antes de que la pelota comenzara a rodar. En la previa del choque disputado en el predio de Bella Vista, un inesperado cruce entre los capitanes durante el sorteo oficial reflejó la paridad y la efervescencia con la que se vive este duelo en la ciudad de Rosario.
El momento de tensión se desató cuando el árbitro del encuentro reunió a ambos líderes para definir el saque inicial. Siguiendo el protocolo, el juez le consultó al capitán de Rosario Central, Joaquín Espina, qué cara de la moneda elegía para la moneda al aire, ofreciendo las opciones "FIFA" o "AFA". El referente canalla se inclinó por la segunda alternativa.
En ese instante, Francisco Sciarini, arquero y capitán de Newell's, lanzó un picante comentario al pasar: "Normal". La ironía no cayó nada bien en el bando visitante. El futbolista reaccionó de inmediato y apuntó contra la autoridad del partido con un reclamo tajante: "Que no falte el respeto", frase que repitió un par de veces mientras el juez intentaba bajar los decibeles.
La secuencia cerró con un gesto que no pasó desapercibido: al momento de dar los saludos protocolares, el volante central no le dio la mano al arquero rival.
Polémica y tensión en el sorteo: la picante previa del clásico rosarino en Reserva
Superado el picante cruce previo, la historia en la cancha tuvo un único y claro dominador. Newell's pasó por arriba a su rival en una primera parte arrolladora. Apoyado desde la tribuna por varios integrantes del plantel de Primera División, la Lepra construyó una diferencia categórica gracias a las anotaciones de Joaquín Amadio, quien se anotó con un doblete, y Genaro Castelli.
Con el 3-0 consumado antes del descanso, el conjunto rojinegro selló un triunfo inobjetable frente a su clásico rival de toda la vida por el Torneo Proyección. Newell's celebró una alegría enorme en su predio, en una jornada que se recordará tanto por la efectividad futbolística del primer tiempo como por el tenso cruce en la moneda al aire que calentó la previa.
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