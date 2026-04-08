Rosario Central vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Rosario Central volverá a decir presente en la Copa Libertadores 2026 y lo hará con la ambición de ser protagonista desde el arranque. Este jueves, el equipo rosarino recibirá a Independiente del Valle en el estadio Gigante de Arroyito por la primera fecha del Grupo H, en un partido que marcará el inicio de una nueva ilusión internacional para el conjunto auriazul. El encuentro se disputará desde las 19, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, acompañado en el VAR por su compatriota Leonard Mosquera.