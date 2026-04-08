Rosario Central vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El Canalla inicia su camino en el máximo torneo continental ante el fuerte conjunto ecuatoriano, con la expectativa de hacerse fuerte en casa y soñar en grande.
Rosario Central volverá a decir presente en la Copa Libertadores 2026 y lo hará con la ambición de ser protagonista desde el arranque. Este jueves, el equipo rosarino recibirá a Independiente del Valle en el estadio Gigante de Arroyito por la primera fecha del Grupo H, en un partido que marcará el inicio de una nueva ilusión internacional para el conjunto auriazul. El encuentro se disputará desde las 19, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, acompañado en el VAR por su compatriota Leonard Mosquera.
El equipo dirigido por el Canalla llega con un presente positivo en el ámbito local. Ocupa el cuarto lugar en la Zona B del Torneo Apertura con 21 puntos y se mantiene competitivo en la tabla anual, a cinco unidades del líder. Este rendimiento le permite encarar el debut copero con confianza, aunque sabiendo que el nivel de exigencia en la Libertadores es siempre mayor.
Una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Ángel Di María, la gran figura del equipo, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de una molestia muscular en el aductor. Su inclusión dependerá de cómo responda en las horas previas, aunque en caso de jugar lo haría sin estar al cien por ciento desde lo físico.
Los rosarinos afrontarán su decimocuarta participación en la Copa Libertadores, un torneo en el que supo tener actuaciones destacadas en el pasado. Sus mejores campañas se remontan a 1975 y 2001, cuando alcanzó las semifinales, quedando a las puertas de la gran final. Desde entonces, el objetivo de volver a posicionarse entre los mejores del continente sigue vigente.
Del otro lado estará Independiente del Valle, un rival que en los últimos años se consolidó como una de las revelaciones del fútbol sudamericano. El conjunto ecuatoriano dio el gran golpe en 2017 al llegar a la final de la Libertadores, dejando en el camino a equipos de peso como River y Boca, aunque finalmente cayó ante Atlético Nacional.
Además, su crecimiento se reflejó en los títulos obtenidos en la Copa Sudamericana, que ganó en 2019 y 2022, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel. Este presente lo convierte en un adversario de cuidado para Rosario Central, que deberá estar atento para no ceder terreno en el arranque del grupo.
Rosario Central vs. Independiente del Valle: probables formaciones
- Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sandez, Alexis Soto, Luca Raffin, Enzo Giménez; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Camaz, Guillermo Fernández, Gaspar Duarte o Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- Independiente del Valle: Aldair Quintana; Gustavo Cortez, Juan Viacava, Mateo Carabajal, Jhon Espinoza; Jhegson Méndez; Aron Rodríguez, Justin Lerma, Matías Perello; Juan Angulo y Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.
Rosario Central vs. Independiente del Valle: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL).
- VAR: Leonard Mosquera (COL).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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