Rosario Central vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Más allá de la pelea por la clasificación a los octavos de final del torneo doméstico, el partido tiene un atractivo especial porque será un duelo directo por la Tabla Anual. Independiente es el líder con 52 puntos, mientras que Rosario Central aparece quinto, con 47, por lo que tendrá la posibilidad de descontar terreno en la carrera por el título.