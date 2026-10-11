Tras la denuncia de Valentín se conoció un video: así hablaba Darío Giordano de sus hijos con Romina Yan

Luego del impacto mediático que provocaron los crudos relatos de Valentín Yankelevich sobre los abusos sufridos durante su niñez, el foco público volvió a posarse sobre la figura de su padre, Darío Giordano. El empresario ha sostenido una marcada postura de reserva frente a las cámaras a lo largo del tiempo; sin embargo, en septiembre del año 2018 realizó una de sus contadas apariciones públicas al concurrir al Gran Rex para presenciar "ViveRo", el tributo producido por Cris Morena y Gustavo Yankelevich con motivo del octavo aniversario de la muerte de Romina Yan.