Tras la denuncia de Valentín se conoció un video: así hablaba Darío Giordano de sus hijos con Romina Yan
La denuncia de Valentín Yankelevich conmocionó al mundo del espectáculo e hizo reflotar una antigua entrevista de su padre. Los detalles.
Luego del impacto mediático que provocaron los crudos relatos de Valentín Yankelevich sobre los abusos sufridos durante su niñez, el foco público volvió a posarse sobre la figura de su padre, Darío Giordano. El empresario ha sostenido una marcada postura de reserva frente a las cámaras a lo largo del tiempo; sin embargo, en septiembre del año 2018 realizó una de sus contadas apariciones públicas al concurrir al Gran Rex para presenciar "ViveRo", el tributo producido por Cris Morena y Gustavo Yankelevich con motivo del octavo aniversario de la muerte de Romina Yan.
Al término de aquella gala que reunió a familiares, amigos y antiguos compañeros de elenco de la homenajeada, el viudo dialogó con las cámaras del programa "Hay que ver" para transmitir la emoción vivida en la sala. Al ser consultado sobre el evento, el padre de los jóvenes manifestó: “Siempre es hermoso recordarla, y más ahora con este homenaje que es maravilloso”.
A lo largo de aquella conversación televisiva, Giordano diferenció la dimensión mediática de la actriz respecto al vínculo sentimental que compartieron en el plano privado: “A mí me tocó otra Ro, que no es Belén Fraga, como digo yo. Mi Ro tiene más que ver con una persona maravillosa, que era todo amor y eso estará siempre conmigo y con todos”, expresó en clara alusión al icónico personaje de la tira infantil "Chiquititas".
Un momento de profunda carga emotiva durante el espectáculo ocurrió cuando sus tres hijos —Franco, Valentín y Azul— subieron al escenario para participar activamente del homenaje. Al reflexionar sobre la vocación de los jóvenes, el empresario remarcó la herencia artística recibida de su madre: “Agradezco que ellos también sean artistas, de ella heredaron todo. Verlos arriba del escenario, donde la vimos muchas veces a ella, es muy movilizante”.
En cuanto al magnetismo popular que conservaba la figura de la artista tras casi una década de su partida, Giordano reflexiono sobre la naturaleza del fenómeno: “No hay explicación racional. Ella transmitía con el corazón. Real. Entonces creo que esa conexión hace esto: la gente siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros. Eso no se termina nunca”.
El reportaje, difundido originalmente el 7 de septiembre de 2018 tras la función en el teatro Gran Rex, constituye según los registros periodísticos una de las últimas declaraciones directas que concedió a los medios masivos. Aunque en aquel momento la entrevista no abordó las delicadas vivencias familiares que recientemente salieron a la luz en la nota publicada por "Infobae", sus palabras cobran un nuevo valor de archivo frente a las recientes expresiones de respaldo de Gustavo Yankelevich hacia sus nietos.
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