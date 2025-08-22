Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Se juega este sábado el siempre vibrante clásico rosarino, el primero para Ángel Di María desde su regreso al fútbol argentino.
Rosario Central recibe este sábado a Newell's, en una nueva edición del clásico rosarino, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 17.30 horas en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium.
En el esperado clásico rosarino, Rosario Central de Ariel Holan llega como uno de los pocos equipos invictos del campeonato. La "Academia" suma una victoria y cuatro empates —los últimos tres de manera consecutiva, incluyendo el 1-1 con Deportivo Riestra—, lo que lo posiciona quinto en la Zona B con siete puntos, a solo cuatro del líder River Plate.
Mientras el "Canalla" se encuentra en lo más alto de la tabla anual, hay muchas expectativas por el que será el primer clásico de Ángel Di María desde su regreso al fútbol argentino, y que promete ser de los encuentros más convocantes de la jornada.
Por su parte, los dirigidos por Cristian Fabbiani buscarán cortar su racha negativa justo frente a su eterno rival. Newell's Old Boys todavía no ha podido ganar en el certamen, acumulando una derrota y tres empates consecutivos, el último 1-1 con Defensa y Justicia.
A pesar de su difícil momento, la "Lepra" marcha décimo en la Zona A con seis unidades, a solo un punto de la zona de clasificación para la siguiente fase, lo que añade un extra de presión para conseguir la victoria.
Formación de Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
Datos de Rosario Central vs Newell's
- Hora: 17.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
- Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario
