Rosario Central no pudo quebrar el cero ante Independiente del Valle en su debut en la Copa Libertadores
El "Canalla" empató 0-0 en el Gigante de Arroyito por la primera fecha del Grupo H. Rosario Central tuvo las chances y un hombre de más en el complemento.
En una noche de gran expectativa por el inicio del máximo certamen continental, Rosario Central empató sin goles frente a Independiente del Valle de Ecuador. El equipo dirigido por Jorge Almirón fue de menor a mayor en el Gigante de Arroyito, pero se topó con una noche fantástica del arquero rival y la falta de puntería en los metros finales.
Las jugadas más claras del empate en Arroyito
El partido comenzó con sustos para el local, pero rápidamente el Canalla logró emparejar el trámite. A lo largo de los 90 minutos, las situaciones de peligro más destacadas fueron:
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Avisó la visita: A los 4 y 9 minutos de la primera etapa, Independiente del Valle exigió a Jeremías "Conan" Ledesma con remates de media distancia que el arquero logró desviar al córner.
Las chances de Véliz: El delantero canalla tuvo varias oportunidades, destacándose un cabezazo en el inicio del complemento tras un córner de Ángel Di María que rozó el poste izquierdo.
Expulsión insólita: A los 14 minutos de la segunda mitad, el experimentado Júnior Sornoza dejó a la visita con diez hombres tras propinarle un manotazo en la cara al defensor Ignacio Ovando.
La más clara de Central: A los 26 minutos del segundo tiempo, Jaminton Campaz enganchó hacia adentro y sacó un remate con la cara externa del botín zurdo que pasó a centímetros del palo, dejando inmóvil al arquero Aldair Quintana.
Cierre agónico: En tiempo de descuento, Quintana voló de manera espectacular para ahogarle nuevamente el grito de gol a Campaz.
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Cómo queda Rosario Central en el grupo y qué se le viene
Con esta igualdad en el estreno, Rosario Central se ubica en la tercera posición del Grupo H con una unidad, misma cantidad que el elenco ecuatoriano, que por ahora figura segundo.
Para intentar sumar de a tres y acomodarse en la zona, el equipo rosarino deberá viajar la próxima semana. Por la segunda fecha, visitará a Libertad de Paraguay el próximo miércoles 15 de abril a las 19:00 (hora argentina). Por su parte, Independiente del Valle recibirá a la Universidad Central de Venezuela ese mismo día.
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