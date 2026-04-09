Rosario Central no pudo quebrar el cero ante Independiente del Valle en su debut en la Copa Libertadores

Avisó la visita: A los 4 y 9 minutos de la primera etapa, Independiente del Valle exigió a Jeremías "Conan" Ledesma con remates de media distancia que el arquero logró desviar al córner.

Las chances de Véliz: El delantero canalla tuvo varias oportunidades, destacándose un cabezazo en el inicio del complemento tras un córner de Ángel Di María que rozó el poste izquierdo.

Expulsión insólita: A los 14 minutos de la segunda mitad, el experimentado Júnior Sornoza dejó a la visita con diez hombres tras propinarle un manotazo en la cara al defensor Ignacio Ovando.

La más clara de Central: A los 26 minutos del segundo tiempo, Jaminton Campaz enganchó hacia adentro y sacó un remate con la cara externa del botín zurdo que pasó a centímetros del palo, dejando inmóvil al arquero Aldair Quintana.