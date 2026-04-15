Rosario Central se impuso ante Libertad por Copa Libertadores y es puntero en el Grupo H

Por su parte, Libertad tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo paraguayo viene de una dura derrota en su debut en la Libertadores y se encuentra relegado en su torneo local, lejos de la pelea por el título. Esa combinación de resultados negativos aumenta la presión sobre un plantel que necesita reaccionar.

El conjunto dirigido por Francisco Arce buscará hacerse fuerte como local para revertir la imagen y sumar sus primeros puntos en el grupo. Sin embargo, deberá mejorar su funcionamiento colectivo, especialmente en defensa, donde mostró debilidades en su última presentación.

Para el local, el objetivo será aprovechar las dudas del rival y encontrar mayor eficacia en ataque. Con un grupo parejo y exigente, cada punto será determinante en la lucha por la clasificación. El partido en Asunción aparece como una oportunidad para ambos equipos de cambiar el rumbo y recuperar confianza. En un contexto de urgencias compartidas, el margen de error será mínimo y el resultado puede tener un impacto directo en el futuro de los dos en la competencia.