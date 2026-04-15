Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Libertad vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Libertad vs. Rosario Central por la Copa Libertadores 2026.
Rosario Central se enfrentará a Libertad por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se jugará desde las 19:00 en el estadio Tigo La Huerta, donde ambos equipos buscarán reponerse de un inicio irregular en el certamen.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega con la necesidad de mejorar su rendimiento ofensivo. En su debut, el equipo mostró dificultades para concretar las situaciones generadas y terminó resignando puntos importantes. A eso se suma un presente inestable en el torneo local, donde alterna buenas y malas actuaciones. El último partido en el ámbito doméstico dejó sensaciones encontradas.
Por su parte, Libertad tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo paraguayo viene de una dura derrota en su debut en la Libertadores y se encuentra relegado en su torneo local, lejos de la pelea por el título. Esa combinación de resultados negativos aumenta la presión sobre un plantel que necesita reaccionar.
Libertad vs. Rosario Central: probables formaciones
- Libertad: Rodrigo Morínigo; Thiago Fernandez, Diego Viera, Nestor Giménez, Estiven Villalba, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano, Hernesto Caballero; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. DT: Francisco Arce.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Libertad vs. Rosario Centralpor Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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