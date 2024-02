El impresionante récord de Miguel Ángel Russo con Rosario Central en el clásico rosarino

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1761917529973240025&partner=&hide_thread=false Miguel Ángel Russo NUNCA PERDIÓ un Clásico como DT de Rosario Central.



Jugó 12, ganó 7, empató 5. pic.twitter.com/YDL7Mooe27 — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 26, 2024

El entrenador disputó 12 clásicos en el banco de Rosario Central ante Newells: ganó siete, empató cinco y no perdió nunca. Estos números reflejan una profunda paternidad en la ciudad.

Esta alegría le permitió a Central cortar una racha adversa sin ganar afuera desde la última fecha del torneo anterior, cuando venció 2-1 a Arsenal, que con Russo significó su tercera victoria fuera de casa y, además, ratificó la notable supremacía sobre el clásico rival, al que lleva una diferencia de 18 partidos ganados.

¿Alguien me puede dar una mano con una cuenta?

"Siempre soy muy respetuoso de la gente de Newell's, pero estoy contento por la gente de Central porque sé lo que está viviendo y lo que significa el clásico en esta ciudad, nada más que eso, no pienso en otra cosa", confió tras el partido.

"No era el equipo que quería en el primer tiempo, nosotros estamos para otra cosa, para jugar y no sólo para tirarla para arriba, así que cuando le agregamos juego pudimos abrir el partido y después fue como todo clásico, el que hace el gol tiene muchas posibilidades de ganarlo y Central es un equipo que siempre saca algo más", abundó.

Y cerró: "Yo estoy muy contento por la gente de Central y ahora no me fijo en la historia, eso será algo que se analizará y se verá el día de mañana, esto es hoy, que la gente lo disfrute, y mañana ya tenemos que ponernos a trabajar y a pensar en el partido que viene, el fútbol argentino no te da tiempo".