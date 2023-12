El mensaje de Riquelme para Russo luego del triunfo de Rosario Central ante River

"UN SALUDO MUY ESPECIAL A ALGUIEN QUE ME ESCRIBIÓ, A ROMÁN. ME ESCRIBE SIEMPRE, ME FELICITA, POR ESO LE AGRADEZCO LAS BUENAS INTENCIONES QUE TIENE DE QUE ME VAYA BIEN SIEMPRE"



Miguel Russo y el saludo a Riquelme, tras el triunfo de #RosarioCental ante #River en los penales. pic.twitter.com/txME05jIXz