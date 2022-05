VIDEO: Emotiva despedida de Marco Ruben de Rosario Central

Marco Ruben se despidió volando por el aire tirado por sus compañeros, rodeado después por sus familiares y amigos y con un gran cuadro con su camiseta, que mostró a los hinchas mientras saludó a las cuatro tribunas dobles del Gigante de Arroyito.

Goles de Rosario Central 3-1 Estudiantes de La Plata

¡El CANALLA GOLEÓ en la DESPEDIDA de MARCO RUBEN! | Rosario Central 3-1 Estudiantes | Resumen

Síntesis de Rosario Central 3-1 Estudiantes de La Plata

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Alejo Véliz y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Estudiantes (La Plata): Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Santiago Flores, Santiago Núñez y Bruno Valdez; Hernán Toledo, Bautista Kociubinski, Nelson Deossa y Carlo Lattanzio; Franco Zapiola y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 12' Ferreyra (C) y 29' Véliz (C).

Goles en el segundo tiempo: 7' Ruben (C) y 30' Piñeiro (E).

Cambios: en el segundo tiempo, en el inicio Nicolás Palavecino por Flores (E) y Aarón Spetale por Deossa (E); 12' Gonzalo Piñeiro por Zapiola (E); 19' Brian Orozco por Marinelli (E); 25' Lucas Gamba por Ferreyra (C) y Gino Infantino por Véliz (C); 41' Mateo Tanlongo por Montoya (C).

Amonestados: Deossa, Lattanzio y Irozco (E) y Yacob, Benítez y Ruben (C).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Gigante de Arroyito.