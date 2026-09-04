Se viene el tercer ciclo: Rubén Darío Insua quedó a un paso de volver a San Lorenzo
El Gallego avanzó en las negociaciones con la dirigencia del Ciclón y solucionó los últimos obstáculos vinculados a la deuda y a su cuerpo técnico.
San Lorenzo está cada vez más cerca de concretar el regreso de Rubén Darío Insúa al banco de suplentes. Después de la salida de Néstor Gorosito, la dirigencia del Ciclón avanzó en las conversaciones con el entrenador de 65 años y consiguió destrabar los principales puntos que impedían cerrar el acuerdo. Si todo continúa por el camino previsto, el Gallego comenzará una nueva etapa al frente del equipo de Boedo.
La intención de las partes es que el vínculo se extienda hasta diciembre de 2027, aunque todavía resta completar la firma del contrato para que el regreso quede formalmente confirmado. El acuerdo general, de todos modos, está muy encaminado y en San Lorenzo esperan que no surja ningún inconveniente de último momento.
Uno de los principales obstáculos de la negociación estaba relacionado con una deuda que la institución mantenía con Insúa y con integrantes de su cuerpo técnico. En la última reunión, realizada este jueves, las partes lograron alcanzar un entendimiento para resolver esa situación económica y también avanzaron sobre otra cuestión que había generado diferencias: la presencia de Roberto Lute Oste.
La deuda que había complicado el regreso de Rubén Darío Insua
La situación económica tenía su origen en la salida de Insúa de San Lorenzo en abril de 2024, cuando fue despedido durante la gestión de Marcelo Moretti. En aquel momento se estableció un plan de pagos con el entrenador para cancelar la deuda existente. El inconveniente era que aquel acuerdo contemplaba a Insúa, pero no incluía a todos sus colaboradores.
Por eso, el regreso del Gallego requería solucionar también las diferencias relacionadas con sus asistentes. Entre esos nombres aparecía Oste, histórico integrante del cuerpo técnico de Insúa. La dirigencia no veía con buenos ojos su vuelta debido a que, luego del anterior ciclo, Oste había iniciado una demanda contra el club por una deuda pendiente.
Esta situación había generado malestar en el entorno del entrenador y representaba uno de los últimos puntos que debían resolverse antes de avanzar definitivamente con el nuevo ciclo. Finalmente, según lo informado, ese conflicto también quedó encaminado durante la última conversación entre las partes.
¿Cuándo podría debutar Insúa en San Lorenzo?
Si se concreta la firma del contrato, Insúa tendría rápidamente un desafío importante. El Gallego asumiría para conducir al equipo durante el Torneo Clausura 2026 y su debut se produciría ante Independiente, en Avellaneda, por la fecha 9 del campeonato.
El dato tiene un componente particular porque el Rojo fue precisamente el rival que San Lorenzo enfrentó cuando Insúa comenzó su segundo ciclo en el club, en 2022. Ahora, cuatro años después, podría repetirse aquel estreno en un contexto completamente diferente.
Antes de ese encuentro, sin embargo, el equipo tendrá otro compromiso. El próximo sábado, San Lorenzo recibirá a Talleres en el Nuevo Gasómetro por la fecha 8 del Torneo Clausura. Como todavía no se concretó formalmente la firma de Insúa, Walter Perazzo será quien esté al frente del conjunto azulgrana en ese partido.
Los números de Rubén Darío Insua en San Lorenzo
El eventual regreso del Gallego significaría su tercer ciclo como entrenador del Ciclón. Sus dos etapas anteriores dejaron una importante cantidad de partidos dirigidos y una relación especial con los hinchas. En total, Insúa estuvo al frente de San Lorenzo durante 146 encuentros. Su balance registra 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas, con un rendimiento del 51,37 por ciento de los puntos.
Uno de los mayores recuerdos de su primera etapa está relacionado con la conquista de la Copa Sudamericana 2002, título internacional que permanece como uno de los grandes hitos de la historia reciente de la institución.
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