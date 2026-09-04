Se viene el tercer ciclo: Rubén Darío Insua quedó a un paso de volver a San Lorenzo

Esta situación había generado malestar en el entorno del entrenador y representaba uno de los últimos puntos que debían resolverse antes de avanzar definitivamente con el nuevo ciclo. Finalmente, según lo informado, ese conflicto también quedó encaminado durante la última conversación entre las partes.

¿Cuándo podría debutar Insúa en San Lorenzo?

Si se concreta la firma del contrato, Insúa tendría rápidamente un desafío importante. El Gallego asumiría para conducir al equipo durante el Torneo Clausura 2026 y su debut se produciría ante Independiente, en Avellaneda, por la fecha 9 del campeonato.

El dato tiene un componente particular porque el Rojo fue precisamente el rival que San Lorenzo enfrentó cuando Insúa comenzó su segundo ciclo en el club, en 2022. Ahora, cuatro años después, podría repetirse aquel estreno en un contexto completamente diferente.

Antes de ese encuentro, sin embargo, el equipo tendrá otro compromiso. El próximo sábado, San Lorenzo recibirá a Talleres en el Nuevo Gasómetro por la fecha 8 del Torneo Clausura. Como todavía no se concretó formalmente la firma de Insúa, Walter Perazzo será quien esté al frente del conjunto azulgrana en ese partido.

Los números de Rubén Darío Insua en San Lorenzo

El eventual regreso del Gallego significaría su tercer ciclo como entrenador del Ciclón. Sus dos etapas anteriores dejaron una importante cantidad de partidos dirigidos y una relación especial con los hinchas. En total, Insúa estuvo al frente de San Lorenzo durante 146 encuentros. Su balance registra 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas, con un rendimiento del 51,37 por ciento de los puntos.

Uno de los mayores recuerdos de su primera etapa está relacionado con la conquista de la Copa Sudamericana 2002, título internacional que permanece como uno de los grandes hitos de la historia reciente de la institución.