Torneo Clausura: San Lorenzo volvió al triunfo y agravó la crisis de Talleres
Tras las salidas de Gorosito y Sampaoli, el "Ciclón" se impuso 1-0 ante la "T" en el Bajo Flores por la octava fecha del Clausura.
Tras la reciente salida de Pipo Gorosito, San Lorenzo se impuso por 1 a 0 ante Talleres este sábado en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El único tanto del encuentro llegó a los 18 minutos del segundo tiempo a través de un cabezazo de Alexis Cuello, dándole una victoria clave al "Ciclón" frente a un elenco cordobés que había sufrido la expulsión de Matías Galarza poco antes, a los 12 minutos del complemento.
Con este resultado, el conjunto azulgrana, que en la próxima jornada visitará a Independiente el domingo a las 19:15, trepó al noveno puesto de la Zona A con 10 unidades, mientras que la T se mantiene en el fondo de la tabla con cinco puntos y buscará recuperarse cuando reciba a Unión el próximo sábado a las 20.
El "Ciclón" llegaba después de perder 1-0 ante Instituto en Córdoba, resultado que profundizó su mal momento y lo dejó en los últimos puestos de la Zona A. Tras la derrota, Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador luego de apenas ocho partidos al frente del equipo.
Ahora, tuvo a Walter Perazzo como entrenador interino, mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante. El elenco del Bajo Flores necesitaba reaccionar rápidamente.
Por su parte, el "Matador" venía de igualar 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes y sigue último en la Zona A, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.
El empate ante el conjunto santiagueño marcó además el final del ciclo de Jorge Sampaoli, quien dejó el cargo después de apenas siete partidos en el torneo. Para este encuentro, Talleres tuvo como nuevo entrenador a Omar De Felippe, quien asumió con el objetivo de revertir el complicado presente del equipo cordobés.
Formaciones de San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Nuevo Gasómetro.
Árbitro: Fernando Echenique.
VAR: Sebastián Habib.
TV: TNT Sports.
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