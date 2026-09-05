Torneo Clausura: San Lorenzo volvió al triunfo y agravó la crisis de Talleres

Ahora, tuvo a Walter Perazzo como entrenador interino, mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante. El elenco del Bajo Flores necesitaba reaccionar rápidamente.

Por su parte, el "Matador" venía de igualar 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes y sigue último en la Zona A, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

El empate ante el conjunto santiagueño marcó además el final del ciclo de Jorge Sampaoli, quien dejó el cargo después de apenas siete partidos en el torneo. Para este encuentro, Talleres tuvo como nuevo entrenador a Omar De Felippe, quien asumió con el objetivo de revertir el complicado presente del equipo cordobés.

Formaciones de San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo.

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. Walter Perazzo. Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

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