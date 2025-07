Russo dio explicaciones tras el polémico cambio de Merentiel: qué dijo el DT de Boca

El episodio ocurrió al inicio del segundo tiempo. Mientras los once titulares de Boca regresaban al campo, Milton Giménez se preparaba para ingresar. Fue entonces cuando desde el banco se le indicó a Merentiel que debía salir, situación que tomó al delantero por sorpresa. El uruguayo, visiblemente molesto, se dirigió al vestuario y no regresó al banco, lo que generó todo tipo de especulaciones.

Embed "YA LO HABÍAMOS CHARLADO, HABÍA UN PROBLEMA DE PAPELES. LO HABLAMOS EN EL VESTUARIO ESE TIPO DE COSAS"



Miguel Russo se refirió sobre el cambio de Merentiel en el entretiempo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PSKAsyZ4HW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 27, 2025

La curiosa explicación de Russo sobre el cambio de Merentiel en la derrota de Boca

En conferencia de prensa, Russo intentó bajarle el tono al asunto: “Hubo un problema de papeles en el banco, nada más”, afirmó. Luego agregó que la situación se aclaró en el vestuario y pidió que no se generen polémicas innecesarias: “No le den mucha importancia porque no tiene sentido, es algo administrativo más que otra cosa. Se hace un mundo de algo que no existió”.

El entrenador no solo explicó el confuso cambio, sino que también aprovechó para hablarle directamente a los hinchas. “Me hago cargo de todo. Le pido perdón al hincha de Boca, tenemos que resolver esto puertas adentro”, expresó con un tono autocrítico. A su vez, dejó en claro que la responsabilidad no es de los jugadores: “No busquen cosas donde no las hay. No es culpa de ellos. Hay que cambiar cosas y este es el momento para hacerlo”.

Russo aseguró que no está acostumbrado a perder con Boca y que el contexto actual es nuevo para él: “Hay que estar preparados, poner el pecho y la frente. Vamos a intentar revertir esto desde lo personal y lo grupal. Estoy comprometido con mejorar”, sentenció. Con una crisis deportiva en curso y cada vez menos margen, el DT busca recuperar el rumbo en la previa del cruce con Racing.