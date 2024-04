El presidente de Argentinos Juniors contra las SAD en el fútbol: "Es un verso"

“Los dirigentes deportivos es lo más castigado que hay de todas las actividades que tengo. Rendimos exámenes todos los domingos. Estas obligado a hacer las cosas. Por que con este verso de las sociedades anónimas el dirigente que hace las cosas mal se va”, sostuvo Malaspina.

"PREGUNTALE A CHILE CÓMO LE ESTÁ YENDO A LA SELECCIÓN CHILENA DESPUÉS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. ACÁ SI QUIEREN HACER NEGOCIO Y COMER DE MÁS, VA A SALIR MAL"



Y agregó: “Los clubes son nuestros. Hay que hacer las cosas bien, manejando al club con una empresa pero con la gente adentro. No me vengan a hablar de sociedades anónimas porque cuando entra el negocio en el medio, esto se termina. Y no está bueno que esto se termine”.

En tanto, puso como ejemplo el funcionamiento de este modelo en Chile, donde según su opinión, está perjudicando incluso a la selección chilena.

"A mí me enseñaron que en un plato entra un solo bife. Si acá quieren hacer negocios y comer de más, va a salir mal. Si vos haces las cosas mal, el sistema mismo te expulsa. Dejemos de romper las bolas y defendamos la industria nuestra. Defendamos nuestros clubes porque cuando venga el negocio se acaba todo esto", manifestó el mandatario del Bicho.