Salió campeón con River y Boca y hoy cumple condena por abusar de una menor

Jonathan Fabbro y su paso por el fútbol

Fabbro River.jpg Fabbro se consagró campeón con River en 2014.

En 2002, Fabbro llegó a Boca y debutó en primera bajo la dirección del Maestro Tabárez, aunque nunca logró afianzarse en el equipo, alternando pocos minutos en la primera con la reserva. Cuando Carlos Bianchi regresó al club en 2003, Fabbro no fue considerado y se marchó a Once Caldas de Colombia, donde, aunque no jugó en la final, fue parte del plantel que venció al Xeneize en la final de la Copa Libertadores 2004.

Tras su paso por Once Caldas, el volante tuvo experiencias poco destacadas en Dorados de Sinaloa (México), Atlético Mineiro (Brasil), y Universidad Católica (Chile). Sin embargo, su carrera dio un giro positivo en 2007 cuando se unió a Guaraní de Paraguay, donde se convirtió en ídolo, ganó el Apertura 2010 y se nacionalizó paraguayo para jugar con la selección de Gerardo Martino.

En 2013, Ramón Díaz lo llevó a River Plate, donde alternó entre buenas y malas actuaciones sin terminar de consolidarse. Posteriormente, Fabbro regresó a Cerro Porteño. Allí ganó la liga paraguaya en 2015, pero su carrera decayó rápidamente.

De ser futbolista a ser condenado a prisión

Fabbro preso.jpg El nacionalizado paraguayo pasa sus días en el penal de Marcos Paz.

En febrero de 2016, el nacionalizado paraguayo se trasladó a Chiapas, México, donde enfrentó graves acusaciones de agresión sexual por parte de su ahijada. Para finales de 2017, cuando jugaba en Lobos BUAP, ya tenía un pedido de captura y fue arrestado por Interpol en diciembre de ese año en Cholula, México. En mayo de 2018, fue extraditado a Argentina para enfrentar la justicia.

En septiembre de 2019, Fabbro fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de su ahijada durante cinco años. Aunque su defensa solicitó prisión domiciliaria en abril de 2020, la petición fue rechazada. Actualmente, cumple su condena en el penal de Marcos Paz, donde enfrenta dificultades debido a la naturaleza de su delito. En septiembre de 2022, la condena fue confirmada y ampliada a 16 años de prisión.