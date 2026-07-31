Salió el castigo para Enzo Pérez por el escándalo que protagonizó ante Gimnasia y Tiro
El Tribunal de Disciplina castigó al experimentado mediocampista de Deportivo Maipú luego de su expulsión y del fuerte reclamo que protagonizó contra la terna arbitral.
Enzo Pérez recibió una sanción de tres partidos de suspensión después del episodio que protagonizó durante la visita de Deportivo Maipú a Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 22 de la Primera Nacional. El experimentado mediocampista fue expulsado durante los minutos finales del encuentro y tuvo una fuerte reacción contra los integrantes de la terna arbitral, en una jornada que terminó con derrota para el conjunto mendocino.
El partido disputado en el Gigante del Norte tuvo un desenlace cargado de tensión. Gimnasia y Tiro se impuso por 1-0, pero la escena que quedó en el centro de la atención ocurrió cuando el encuentro ingresaba en su tramo decisivo. Una decisión arbitral vinculada con un penal provocó una serie de reclamos por parte de los jugadores de Deportivo Maipú y derivó en las expulsiones de Matías Viguet y Pérez.
El árbitro Gastón Monzón Brizuela había sancionado una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya dentro del área. Lautaro Gordillo asumió la responsabilidad de ejecutar el penal, pero el arquero Nahuel Galardi logró contener el remate. Sin embargo, el juez determinó que el guardameta se había adelantado antes de que el delantero ejecutara la pena máxima y ordenó repetir la acción.
Fuerte sanción a Enzo Pérez tras su expulsión en la Primera Nacional
La decisión generó una inmediata reacción de los futbolistas visitantes. En medio de las protestas, Viguet recibió la tarjeta roja. Poco después, Pérez también fue expulsado y protagonizó uno de los momentos más calientes de la jornada. El histórico volante realizó un gesto de “robo” hacia la terna arbitral y luego se dirigió rápidamente hacia el cuarto árbitro para reclamarle cara a cara.
La discusión subió de tono y varios compañeros y miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Finalmente, el futbolista abandonó el campo de juego visiblemente enojado y entre insultos. Después de toda la controversia, Gordillo tuvo una nueva oportunidad desde los doce pasos. Esta vez no falló y, a los 79 minutos, convirtió el único gol del partido. Deportivo Maipú quedó con dos jugadores menos y ya no pudo encontrar respuestas para intentar alcanzar el empate.
El comunicado de Deportivo Maipú no sirvió para morigerar la sanción
Luego del encuentro, el club mendocino salió públicamente en defensa de Pérez. A través de un comunicado oficial, Maipú negó que el jugador hubiera agredido físicamente o escupido a alguno de los árbitros, una versión que había comenzado a circular después de las imágenes del episodio. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina analizó lo sucedido y resolvió aplicar una sanción de tres fechas tanto para Enzo Pérez como para Matías Viguet.
La medida fue fundamentada en el artículo 12.3 del Código Disciplinario, que contempla conductas consideradas contrarias a la disciplina. El reglamento establece que “cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina, no previsto en este Código será reprimido con la pena adecuada a su naturaleza, gravedad y circunstancias”.
De esta manera, Pérez deberá cumplir tres jornadas de suspensión y se perderá una parte importante del calendario de Maipú en la Primera Nacional. El castigo llega apenas en su segunda presentación desde su regreso al club en el que comenzó su carrera profesional. Antes del duelo en Salta, había participado del empate 0-0 frente a San Martín de Tucumán.
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