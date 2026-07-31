Salió el castigo para Enzo Pérez por el escándalo que protagonizó ante Gimnasia y Tiro

La discusión subió de tono y varios compañeros y miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Finalmente, el futbolista abandonó el campo de juego visiblemente enojado y entre insultos. Después de toda la controversia, Gordillo tuvo una nueva oportunidad desde los doce pasos. Esta vez no falló y, a los 79 minutos, convirtió el único gol del partido. Deportivo Maipú quedó con dos jugadores menos y ya no pudo encontrar respuestas para intentar alcanzar el empate.

Tarde de furia de Enzo Pérez en Deportivo Maipú.

El comunicado de Deportivo Maipú no sirvió para morigerar la sanción

Luego del encuentro, el club mendocino salió públicamente en defensa de Pérez. A través de un comunicado oficial, Maipú negó que el jugador hubiera agredido físicamente o escupido a alguno de los árbitros, una versión que había comenzado a circular después de las imágenes del episodio. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina analizó lo sucedido y resolvió aplicar una sanción de tres fechas tanto para Enzo Pérez como para Matías Viguet.

La medida fue fundamentada en el artículo 12.3 del Código Disciplinario, que contempla conductas consideradas contrarias a la disciplina. El reglamento establece que “cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina, no previsto en este Código será reprimido con la pena adecuada a su naturaleza, gravedad y circunstancias”.

De esta manera, Pérez deberá cumplir tres jornadas de suspensión y se perderá una parte importante del calendario de Maipú en la Primera Nacional. El castigo llega apenas en su segunda presentación desde su regreso al club en el que comenzó su carrera profesional. Antes del duelo en Salta, había participado del empate 0-0 frente a San Martín de Tucumán.