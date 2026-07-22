Gimnasio: el ejercicio recomendado para marcar los bíceps rápidamente

El ejercicio que recomiendan los expertos para marcar los bíceps en poco tiempo

Entre los ejercicios más recomendados por los entrenadores se destaca el curl de bíceps, considerado uno de los movimientos más efectivos para fortalecer y desarrollar este músculo. Puede realizarse con mancuernas, barra o bandas elásticas, lo que permite adaptarlo a distintos niveles de entrenamiento.