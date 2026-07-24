Salud: cómo hacer la "caminata del camarero" para fortalecer hombros y postura
Este ejercicio trabaja los hombros, las escápulas, el abdomen y los músculos que controlan la postura. Conocé todos los detalles en la nota.
Las malas posturas, el sedentarismo y las largas horas frente a una computadora o al celular hacen que cada vez más personas sufran dolores en la espalda, el cuello y los hombros. Para ayudar a prevenir estas molestias, existen diferentes ejercicios que fortalecen la musculatura encargada de mantener una buena postura.
Uno de ellos es la caminata del camarero, un movimiento que consiste en avanzar mientras se sostiene una mancuerna o una pesa rusa con el brazo extendido sobre la cabeza. Puede realizarse en cualquier momento del día y no requiere equipamiento costoso, aunque se debe utilizar una mancuerna liviana para priorizar la técnica.
Qué músculos trabajan al caminar con el peso arriba
Durante la caminata del camarero trabajan de forma coordinada varios grupos musculares. Los hombros son los encargados de sostener el peso por encima de la cabeza, mientras que los músculos que rodean la escápula ayudan a mantener el brazo estable durante todo el recorrido.
Al mismo tiempo, el abdomen, la zona lumbar y los glúteos se activan para conservar una postura firme y evitar que el cuerpo se incline hacia un lado. Más que avanzar a gran velocidad, el objetivo del ejercicio es mantener el equilibrio y una correcta alineación corporal mientras se camina con la carga.
Cómo debe colocarse el cuerpo
Antes de comenzar, es importante llevar la mancuerna o la pesa rusa por encima de la cabeza con un movimiento que se domine correctamente.
El brazo debe quedar firme, con la muñeca alineada y la carga ubicada sobre el hombro para mantener una posición estable.
Durante todo el ejercicio, la espalda debe conservar una postura natural, el abdomen permanecer levemente contraído y la mirada dirigirse al frente, mientras se avanza con pasos cortos y controlados.
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